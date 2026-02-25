ДБР скерувало до суду справу нардепа-втікача від ОПЗЖ, якого обвинувачують у держзраді

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього народного депутата України від забороненої політичної партії ОПЗЖ Олега Волошина. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Про це повідомили в ДБР.

Напередодні повномасштабного вторгнення Волошин утік з України до Росії, де наразі переховується від правосуддя.

За даними слідства, з грудня 2022 року по лютий 2023 року, під час дії воєнного стану, депутат брав участь у телепрограмах “Тасс уполномочен заявить” на білоруському телеканалі СТВ та висловлював позиції пропагандистського характеру, які відображали підтримку дій РФ.

За висновками слідства, такі висловлювання сприяли інформаційно-психологічному впливу на шкоду суверенітету, територіальній цілісності, обороноздатності та інформаційній безпеці України – йдеться в повідомленні.

Встановлено також, що екснардеп умисно не подав передбачені законом декларації, а саме:

щорічну декларацію за 2021 рік;

щорічну декларацію за 2022 рік;

декларацію у зв’язку з припиненням діяльності за період з 1 січня по 24 лютого 2023 року;

щорічну декларацію після припинення діяльності за 2023 рік.

Колишній народний депутат обвинувачується у державній зраді, тобто наданні іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності проти України в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України), а також в умисному неподанні декларації суб’єктом декларування, вчиненому повторно (ст. 366-3 КК України). Санкція найтяжчої статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Раніше ДБР вже скеровувало до суду інші провадження щодо державної зради Волошина.