        ДБР скерувало до суду справу нардепа-втікача від ОПЗЖ, якого обвинувачують у держзраді

        Галина Шподарева
        25 Лютого 2026 08:37
        Олег Волошин / Фото: ДБР
        Олег Волошин / Фото: ДБР

        Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього народного депутата України від забороненої політичної партії ОПЗЖ Олега Волошина. Обвинувальний акт скеровано до суду.

        Про це повідомили в ДБР.

        Напередодні повномасштабного вторгнення Волошин утік з України до Росії, де наразі переховується від правосуддя.

        За даними слідства, з грудня 2022 року по лютий 2023 року, під час дії воєнного стану, депутат брав участь у телепрограмах “Тасс уполномочен заявить” на білоруському телеканалі СТВ та висловлював позиції пропагандистського характеру, які відображали підтримку дій РФ.

        За висновками слідства, такі висловлювання сприяли інформаційно-психологічному впливу на шкоду суверенітету, територіальній цілісності, обороноздатності та інформаційній безпеці України – йдеться в повідомленні.

        Встановлено також, що екснардеп умисно не подав передбачені законом декларації, а саме:

        • щорічну декларацію за 2021 рік;
        • щорічну декларацію за 2022 рік;
        • декларацію у зв’язку з припиненням діяльності за період з 1 січня по 24 лютого 2023 року;
        • щорічну декларацію після припинення діяльності за 2023 рік.

        Колишній народний депутат обвинувачується у державній зраді, тобто наданні іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності проти України в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України), а також в умисному неподанні декларації суб’єктом декларування, вчиненому повторно (ст. 366-3 КК України). Санкція найтяжчої статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

        Раніше ДБР вже скеровувало до суду інші провадження щодо державної зради Волошина.


