На Львівщині в аварії за участі прокурора загинула дитина

На Львівщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула дитина, ще одну дитину госпіталізовано. За кермом транспортного засобу перебував прокурор однієї з окружних прокуратур Львівської області. Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

За його словами, водія затримано в порядку ст. 208 КПК України. ДТП сталася у темну пору доби, прокурор повертався додому з роботи. Він пройшов освідування, ознак алкогольного сп’яніння не виявлено. Усі обставини події наразі встановлюються.

Генпрокурор висловив щирі співчуття родині загиблої дитини та зазначив, що особливо боляче усвідомлювати, що батько дитини нині захищає Україну на фронті.

Розслідування здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань. Кравченко повідомив, що бере це провадження під особистий контроль та наголосив на необхідності повного, неупередженого і максимально об’єктивного розслідування.