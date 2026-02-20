Екснардепа судитимуть за схему легалізації 20 млн грн через ОВДП

Прокурори Офісу Генерального прокурора передали до суду обвинувальний акт щодо народного депутата VIII скликання у справі про легалізацію понад 20 млн грн через операції з облігаціями внутрішньої державної позики. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Екснардепу інкримінують пособництво у маніпулюванні на фондовому ринку та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 222-1; ч. 3 ст. 209 КК України).

ОГП не називає ім’я екснардепа, але, за даними ЗМІ, йдеться про народного депутата Верховної Ради України VIII скликання від “Блоку Петра Порошенка” Руслана Демчака.

За версією слідства, перебуваючи на посаді заступника голови парламентського комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності, він разом із представниками приватних компаній штучно створив інвестиційний прибуток через багаторазовий перепродаж одних і тих самих ОВДП між підконтрольними структурами.

Такі угоди не приносили реального доходу, а лише формували в документах вигляд отримання інвестиційного прибутку, який відповідно до законодавства не оподатковується. При цьому фактичний власник цінних паперів не змінювався, а кошти рухалися між пов’язаними компаніями.

У результаті було сформовано понад 20 млн грн фіктивного «прибутку», які надійшли на рахунок обвинуваченого. Після цього він зняв їх готівкою як нібито законне джерело доходу.

3 січня 2026 року за запитом Офісу Генерального прокурора колишнього народного депутата затримали на території Німеччини.