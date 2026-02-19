Депутати не труїлися у столовій Ради, це сталося десь в іншому місці

Захворювання народних депутатів України та працівників Апарату Верховної Ради не пов’язані з харчуванням у парламентській їдальні. Такого висновку дійшов Центр превентивної медицини Державного управління справами за результатами проведеного розслідування, повідомили у Верховній Раді.

Після повідомлень про можливі випадки отруєння Апарат Верховної Ради ініціював комплекс перевірок із залученням профільних фахівців. Було обстежено їдальню, її персонал, документацію, продукти харчування, процес приготування їжі, а також досліджено питну воду і воду, що використовується для приготування страв. До лабораторних досліджень долучили спеціалістів Київського міського та обласного центрів контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я.

За результатами ПЛР-досліджень у людей, які здали аналізи, виявлено один і той самий тип вірусу — норовірус. Це гостре інфекційне захворювання, що часто поширюється у закритих і багатолюдних приміщеннях та передається контактно-побутовим і повітряно-краплинним шляхом.

В Апараті Верховної Ради повідомили, що вжили додаткових заходів для недопущення подальшого поширення інфекції.

Нагадаємо, нещодавно мінімум кілька десятків народних депутатів заразились невідомим вірусом. Одним з варіантів називалося отруєння у їдальні Верховної Ради. В результаті 12 лютого парламент не зміг розглянути жодного питання з порядку денного через брак голосів. Через масові лікарняні парламентарів Рада достроково завершила пленарний тиждень.