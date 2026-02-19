Суд у Південній Кореї засудив екс-президента Юн Сок Йоля до довічного ув’язнення

Сьогодні суд у Південній Кореї засудив колишнього президента Юн Сок Йоля до довічного ув’язнення, визнавши його винним у зловживанні владою та організації заколоту, пов’язаного зі спробою запровадити воєнний стан у грудні 2024 року. Прокурори вимагали для нього смертної кари, а справа перебувала під пильною увагою в умовах глибокого політичного розколу в країні, повідомляє Reuters.

Обвинувачення стверджувало, що запроваджений Юном «неконституційний і незаконний» надзвичайний воєнний стан підірвав роботу Національної асамблеї та Виборчої комісії, фактично руйнуючи ліберальний демократичний конституційний лад. За законодавством Південної Кореї організація заколоту передбачає максимальне покарання у вигляді смертної кари або довічного ув’язнення. Востаннє смертний вирок у країні виносили у 2016 році, однак страти не виконуються з 1997-го.

Суд також розглядав обвинувачення в тому, що Юн наказав військовим штурмувати парламент, затримати політичних опонентів і встановити контроль над ключовими об’єктами, зокрема будівлею опозиційної партії. Сам 65-річний колишній президент заперечував провину, наполягаючи, що мав конституційні повноваження оголосити воєнний стан і прагнув лише привернути увагу до дій опозиції, які, на його думку, блокували роботу уряду.

Юн перебуває під вартою в центрі утримання в Сеулі й, імовірно, залишатиметься там незалежно від вироку. Очікується, що він оскаржить рішення, а остаточний розгляд справи у всіх інстанціях може тривати до двох років, хоча подібні процеси часто затягуються.

Навіть у разі виправдання юридичні проблеми політика не завершаться: він фігурує у восьми судових провадженнях і вже отримав п’ятирічний тюремний строк у січні в іншій справі, пов’язаній із перешкоджанням спробам його затримання після оголошення воєнного стану. Це рішення також оскаржується.

Спроба запровадити воєнний стан тривала лише близько шести годин і була зупинена масовими протестами та голосуванням парламенту, однак спричинила глибоку політичну кризу в Південній Кореї — одній із провідних економік Азії, ключовому союзнику США у сфері безпеки та державі, яку тривалий час вважали стійкою демократією.

Чинний президент Лі Чже Мьон, обраний на дострокових виборах після усунення Юна, відзначив роль громадян у зриві запровадження воєнного стану та заявив, що дії корейського народу можуть стати прикладом для людства. Його коментар з’явився разом із повідомленнями про ініціативи окремих науковців висунути громадян Південної Кореї на Нобелівську премію миру за ненасильницький спротив.