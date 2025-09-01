Південна Корея вперше за 15 років зупинила мовлення радіостанції “Голос свободи” для жителів КНДР

Міністерство оборони Південної Кореї з 1 вересня припинило мовлення радіостанції “Голос свободи”, яку транслювали для жителів Північної Кореї.

Міністерство вирішило призупинити мовлення станції “в рамках зусиль щодо послаблення міжкорейської військової напруженості”, пише агентство “Ренхап”, посилаючись на заяву відомства.

“Голос свободи” розпочав мовлення в 1962 році. Роботу радіостанції, пише The Korea Herald, неодноразово призупиняли і відновлювали залежно від того, якими на той момент були відносини.

Попередній раз мовлення відновлювали 15 років тому. Тоді “Голос свободи” знову з’явився в ефірі в травні 2010 року після того, як в Жовтому морі затонув південнокорейський військовий корвет ”Чхонан”.

На “Голосі свободи” виходили програми, що критикували владу КНДР, а також транслювали концерти кейпоп-виконавців.