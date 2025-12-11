Унаслідок вибуху у Києві загинув нацгвардієць: СБУ розслідує теракт

Сьогодні вдень, 11 грудня, у Дарницькому районі Києва пролунали два вибухи. Одна людина загинула, четверо зазнали поранень. Загиблий та один із постраждалих – військові Нацгвардії.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Відомо, що перший вибух стався, коли двоє нацгвардійців здійснювали патрулювання території, внаслідок чого один з них загинув. Ще один нацгвардієць та охоронець майданчика постраждали.

Другий вибух пролунав в той момент, коли на місці вже працювали працівники поліції та медики, які прибули на виклик. Постраждали двоє працівників поліції.

На цей час відомо, що вибухнув саморобний вибуховий пристрій.

Слідчі СБУ розпочали досудове розслідування. Подію кваліфіковано за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України, а саме як терористичний акт, що призвів до загибелі людини.