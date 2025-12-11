У Казахстані правоохоронці ліквідували фінансову ОЗУ українців Гордієвського, Івченко та Суворової — ЗМІ

Правоохоронні органи Казахстану припинили існування ОЗУ українця Вадима Гордієвського та його спільників Лариси Івченко і Олени Суворової, заблокувавши рахунки і платежі його компанії Marginplus, проте ключовим співробітникам і керівництву поки вдається переховуватися, повідомляють Українські новини.

Як писали казахстанські ЗМІ кілька днів тому, Агентство Казахстану з фінансового моніторингу розкрило масштабну схему транскордонних переказів, де гроші проходили через платіжні організації. Кошти маскували під легальні операції і виводили на користь онлайн-казино. Обсяг нелегальних операцій перевищує понад $1 млрд.

За інформацією правоохоронців Казахстану, ключовим організатором схеми мікскодингу, в якій були залучені букмекери, онлайн-казино, платіжні організації та співробітники банків, є українець Вадим Іванович Гордієвський (1974 р.н.), який керував даною ОЗУ і для цих цілей використовував місцеву компанію Marginplus (marginplus.kz). Крім компаній з Казахстану, Гордієвський також працював з нелегальними російськими онлайн-казино, допомагаючи їм з незаконними платежами.

За новою інформацією правоохоронних органів Казахстану, банки і букмекери, серед яких місцевий букмекер PIN-UP, припинили співпрацю з компанією Marginplus Гордієвського.

Як повідомляє informburo.kz, ліцензована букмекерська контора Pin-Up.Kz (ТОВ “Бонамі”) заявляє, що не має відношення до операцій, які проводили окремі платіжні організації. Щодо цих структур вже розпочато судові та кримінальні процедури, а сама компанія повністю співпрацює з правоохоронними органами для встановлення всіх обставин і виявлення шахрайських схем.

За неофіційною інформацією, керівництво Pin-Up надало правоохоронним органам Казахстану всі дані по компанії Marginplus Гордієвського.

Наразі фінансова діяльність компанії Marginplus була паралізована, на її банківських рахунках заблоковано великі суми грошей, які мали бути виплачені партнерам, підрядникам і провайдерам, зокрема місцевій букмекерській компанії Parimatch. Рядові співробітники компанії Вадима Гордієвського вже шукають роботу, а керівництво, серед яких Івченко Лариса Володимирівна (значиться як керівник української компанії Гордієвського ФК “Альта Капітал”) поки що переховується. Також намагається уникнути відповідальності Олена (Єлена) Суворова, яка кілька днів тому закрила і перейменувала профілі в соціальних мережах і не відповідає на повідомлення.

Нагадаємо, Олена Суворова позиціонує себе “як підприємець, інвестор і трейдер крипти з досвідом 5+ років”. Як пише сама Суворова, вона 10 років займалася розвитком платіжних технологій у сфері FinTech, а в 2021 році вона відкрила власний бізнес з міжнародних переказів криптою і є засновником криптоакадемії “Лемонкоін”.

За версією слідства, разом з Гордієвським працював його партнер, громадянин України та Ізраїлю Михайло Ковальов (Mykhaylo Kovalov), який має низку фірм в ЄС, зокрема, в Польщі, та посвідку на проживання в Іспанії. Через фіктивну фірму STABLEX SOLUTION Sp. z o. o (solvexs.pl) в Польщі він займається незаконними платежами і “обналом” криптовалют.

Однак, як зазначає джерело, найближчим часом зазначене керівництво та причетні до відмивання грошей люди Marginplus Гордієвського будуть оголошені в розшук по лінії Інтерполу. Цю справу також взяв під свій контроль Комітет національної безпеки Республіки Казахстан. За місцевими законами учасникам загрожує до дев’яти років в’язниці. Також перевіряється інформація про компанії та зв’язки Вадима Гордієвського в інших країнах.

Сам Вадим Гордієвський після порушення кримінальних справ за фінансові злочини, шахрайство та оголошення його МВС у розшук спішно покинув Україну за підробленими документами. До фінансових махінацій він займався земельними питаннями в Київській області, де також були порушені кримінальні справи.