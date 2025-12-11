Попри сповільнення інфляції, ціни сильно б’ють по сімейних бюджетах українців, — Гетманцев

У листопаді споживчі ціни в Україні зросли на 0,4% у порівнянні із жовтнем 2025 року. Але, якщо порівнювати з груднем 2024 року, цей показник піднявся на 7,7%.

Про це повідомив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат від “Слуги народу” Данило Гетманцев із посиланням на дані Держстату.

За словами нардепа, харчові продукти та безалкогольні напої подорожчали на 0,8% за місяць і на 10,2% за рік. Найбільше зросли ціни на яйця (+12,6%), овочі (+4,6%), рибу (+2%), олію (+1,6%) та макарони (+1,5%). Водночас фрукти подешевшали на 3%, цукор — на 2,3%, м’ясо — на 0,7%.

Реклама

Реклама

Гетьманцев наголосив, що попри зниження інфляції, ціни суттєво впливають на бюджети українських родин, особливо пенсіонерів. Він підкреслив важливість соціальної підтримки, включно з пенсійною реформою, переглядом прожиткового мінімуму, мінімальної зарплати та пенсії, назвавши ці питання пріоритетними після оборони.

Депутат також зазначив, що частину його пропозицій до держбюджету-2026, які мали б стати першим кроком до підвищення соціальних стандартів, не врахували.

“Вважаю, що у нас немає запасу часу, щоб шукати якийсь “ідеальний” момент для суттєвого підняття пенсій та інших базових соціальних виплат. Ресурс Держбюджету обмежений, але виведення економіки з тіні — нагадаю, там держава щороку втрачає близько трильйона гривень — дозволяє це зробити”, — зазначив нардеп.