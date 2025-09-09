Інфляція в Україні продовжує знижуватися – серпень показав 13,2%

У серпні 2025 року інфляція в Україні склала 13,2% проти 14,1% у липні. Про це повідомляє Держстат.

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,8%. Найбільше подешевшали овочі (на 12,7%) та фрукти (на 10,2%). Рис і цукор впали у вартості на 1,5% та 1,0% відповідно.

Водночас подорожчали сало, яйця, м’ясо, риба, молочні продукти та безалкогольні напої – зростання 0,4–4,5%.

Ціни на алкоголь та тютюн зросли на 0,8%, одяг і взуття подешевшали на 3,2% (взуття – 3,9%, одяг – 2,7%).

У сфері зв’язку ціни зросли на 2,7% через підвищення тарифів на мобільний зв’язок на 4,7%.