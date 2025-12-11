        Суспільство

        У ДСНС показали наслідки удару російської авіабомби по магазину на Сумщині

        Галина Шподарева
        11 Грудня 2025 17:39
        Розбирання завалів після авіаудару по магазину на Сумщині / Фото: ДСНС
        11 грудня, близько 10:40, росіяни скинули керовану авіабомбу на магазин у Великописарівській громаді Сумської області. Загинули продавчиня та місцева жителька.

        Про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі.

        Унаслідок авіаудару загинула 40-річна продавчиня та 63-річна місцева жителька. Ще двоє цивільних дістали поранення.

        Як розповіли у ДСНС, удар прийшовся саме в той момент, коли у магазині перебували люди. Сталися значні руйнування, виникла пожежа.

        Паралельно з ліквідацією займання рятувальники проводили розбір завалів, під час робіт деблокували тіла двох загиблих жінок.

        Наслідки влучання КАБ у магазин на Сумщині / Фото: ДСНС

