У ДСНС показали наслідки удару російської авіабомби по магазину на Сумщині

11 грудня, близько 10:40, росіяни скинули керовану авіабомбу на магазин у Великописарівській громаді Сумської області. Загинули продавчиня та місцева жителька.

Про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі.

Унаслідок авіаудару загинула 40-річна продавчиня та 63-річна місцева жителька. Ще двоє цивільних дістали поранення.

Як розповіли у ДСНС, удар прийшовся саме в той момент, коли у магазині перебували люди. Сталися значні руйнування, виникла пожежа.

Паралельно з ліквідацією займання рятувальники проводили розбір завалів, під час робіт деблокували тіла двох загиблих жінок.