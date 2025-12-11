“Сталося непорозуміння”: Президент Польщі заявив, що не знає про плани передати МіГ-29 Україні

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що не знає про плани польського Міністерства оборони передавати Україні винищувачі МіГ-29.

Про це пише Wirtualna Polska.

За словами Навроцького, він контактує із прем’єр-міністром Дональдом Туском та міністром оборони Владиславом Косіняком-Камишем, “але тут, ймовірно, сталося якесь непорозуміння”.

Також він зазначив, що прояснить ситуацію разом із Косіняком-Камишем.

Тим часом сам міністр оборони заявив, що президенту “розповідають нісенітниці”, наголосивши, що він сам завжди відкритий до розмови.

“Представник пана президента 10 вересня був на нараді, на якій ці питання обговорювалися. А потім була велика афера, що ніхто не знав. Були листи, були таємні нотатки, надіслані до канцелярії. Все більше підставляють пана президента”, — додав Косіняк-Камиш.

Нагадаємо, днями в польському Генштабі повідомили, що Україна та Польща ведуть переговори щодо передання польських винищувачів МіГ-29 для ЗСУ в обмін на надання Польщі українських технологій безпілотників та ракет.