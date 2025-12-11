Біля Львова невідомий дрон атакував житловий будинок

Сьогодні близько 04:00 у селі Сокільники Львівської області дрон влучив у житловий будинок. Стався вибух.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

“Поліція Львівщини працює на місці влучання дрона по будинку. Повідомлення про вибух у приватному будинку у селі Сокільники надійшло до поліції близько 04:00”, – йдеться у повідомленні пресслужби.

Минулося без постраждалих, наголошують у поліції. Внаслідок атаки пошкоджено дах, фасад та кілька житлових приміщень будинку.

Згодом у поліції повідомили, що слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею “закінчений замах на умисне вбивство” Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на термін до п’ятнадцяти років.

Деталі події встановлюються, додали у поліції.

За даними Львівської обласної прокуратури, на другому поверсі будівлі в одній із кімнат утворився наскрізний отвір у стелі. Зафіксовано пошкодження конструкцій даху споруди та меблів. Четверо мешканців перебували в інших кімнатах.

Офіційного попередження про загрозу БпЛА в регіоні не надходило. Цієї ночі на території Львівщини повітряну тривогу не оголошували. Остання – тривала менше години вночі проти 7 грудня.

Поліція поки не повідомляє, який саме безпілотник став причиною інциденту.