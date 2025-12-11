Сили оборони знешкодили 85 ворожих повітряних цілей

Оформити європротокол можна буде в Дії

ЄС планує поводитися з Бельгією як з Угорщиною, якщо вона не підтримає кредит для України

Зафіксовано влучання 69 ударних БпЛА та однієї балістичної ракети Іскандер-М/KN-23 на 34 локаціях.

Основний напрямок удару – Кременчук, на Полтавщині. Також були атаковані Одещина та прифронтові території.

У ніч на 11 грудня (з 19:00 10 грудня) противник завдав комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА та ракет наземного базування.