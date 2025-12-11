Сили оборони знешкодили 85 ворожих повітряних цілей

У ніч на 11 грудня (з 19:00 10 грудня) противник завдав комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА та ракет наземного базування.
Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 154 засобів повітряного нападу, повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Серед них:
- 3 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23;
- 151 ударний БпЛА типу Shahed, Гербера (близько 120 із них – «шахеди»).
Основний напрямок удару – Кременчук, на Полтавщині. Також були атаковані Одещина та прифронтові території.
“За попередніми даними, станом на 10.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 85 повітряних цілей:
- 83 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів);
- 2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23”, – йдеться у повідомленні.
Зафіксовано влучання 69 ударних БпЛА та однієї балістичної ракети Іскандер-М/KN-23 на 34 локаціях.