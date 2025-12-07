Сили оборони знешкодили 179 повітряних цілей, зокрема два “Кинджала” і дві балістичні ракети

У ніч на 7 грудня (з 18:00 6 грудня) противник завдав комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування, повідомляє Командування повітряних Сил ЗСУ.
Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 246 засобів повітряного нападу – 5 балістичних ракет та 241 БпЛА різних типів.
Серед них:
- 241 ударний БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів), близько 150 із них – «шахеди»;
- 3 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал»;
- 2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23.
“За попередніми даними, станом на 9.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 179 повітряних цілей:
- 175 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів);
- 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал»;
- 2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23.
Зафіксовано влучання 65 ударних БпЛА на 14 локаціях”, – йдеться у повідомленні.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.