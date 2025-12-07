Після комбінованої атаки росіян у Кременчуку перебої зі світлом, водою та теплом

Сили оборони знешкодили 179 повітряних цілей, зокрема два “Кинджала” і дві балістичні ракети

У ніч на 7 грудня (з 18:00 6 грудня) противник завдав комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування, повідомляє Командування повітряних Сил ЗСУ.