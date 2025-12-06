Маск закликав “розпустити” ЄС після штрафу для соцмережі X, Рубіо та Венс підтримали його критику

Ілон Маск виступив із різкою критикою Європейського Союзу після того, як Європейська комісія оштрафувала його соцмережу X на 120 млн євро. У дописах у X мільярдер заявив, що Євросоюз нібито слід «розпустити», а країнам-членам повернути суверенітет.

«ЄС слід розпустити, а суверенітет повернути окремим країнам, щоб уряди могли краще представляти свій народ», – написав Маск, супроводивши заяву кількома іншими критичними дописами на адресу Брюсселя.

Штраф Єврокомісії також розкритикували державний секретар США Марко Рубіо та віцепрезидент Джей Ді Венс. Рубіо назвав дії ЄС «нападом» на американські технологічні компанії.

«Штраф Європейської комісії у розмірі 140 млн доларів — це не просто напад на X, це напад на всі американські технологічні платформи та американський народ з боку іноземних урядів», — заявив він.

Венс у своєму дописі закликав ЄС «підтримувати свободу слова», а не атакувати соцмережу Маска.

«Ходять чутки, що комісія ЄС оштрафує X на сотні мільйонів доларів за те, що вони не займаються цензурою. ЄС має підтримувати свободу слова, а не нападати на американські компанії через сміття», — написав він.

Європейська комісія наклала штраф через порушення правил цифрових послуг — зокрема, через «оманливий дизайн» синьої галочки в X. Розслідування щодо цього тривало з грудня 2023 року й не стосується «свободи слова», як заявили деякі американські посадовці.