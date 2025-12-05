ЄС посилює тиск на Big Tech, попри критику Трампа

Європейський Союз продовжує жорстку лінію щодо найбільших технологічних компаній, накладаючи нові штрафи та відкриваючи розслідування проти Google та X, демонструючи готовність відстоювати власні правила, незважаючи на тиск з боку президента США Дональда Трампа.

Як передає Reuters, через три місяці після рекордного штрафу для Google у 2,95 млрд євро Європейська комісія в п’ятницю наклала ще одне покарання – цього разу на компанію X, що належить Ілону Маску. Платформу оштрафували на 120 млн євро за порушення правил ЄС щодо онлайн-контенту.

У Вашингтоні вже виступили проти таких дій, пов’язуючи можливе зниження мит на сталь із США з пом’якшенням європейських цифрових правил. Американським дипломатам також доручили активізувати лобіювання проти нових європейських законів. Йдеться про Digital Markets Act, спрямований на обмеження ринкової влади таких гігантів, як Amazon, Apple, Google, Meta, Microsoft, Booking.com і ByteDance, а також про Digital Services Act – документ, який посилює відповідальність платформ за боротьбу з незаконним і шкідливим контентом.

Комісарка ЄС із питань конкуренції Тереза Рібера категорично відкинула критику з боку США, наголосивши, що захист здорової конкуренції на європейських цифрових ринках не має жодного стосунку до торговельних переговорів чи політичного тиску. За її словами, антимонопольне законодавство є основою відкритих і справедливих ринків і не може бути інструментом для досягнення вузьких економічних інтересів.

Юристи та експерти зазначають, що первинний ефект від погроз зі США поступово слабшає. Єврокомісія, зокрема, вже оголосила про початок офіційного розслідування проти Meta, що свідчить про небажання Брюсселя відступати від своєї позиції. Водночас фахівці застерігають, що головні випробування ще попереду – ключовими стануть рішення у справі рекламних технологій Google та доля перевірки щодо впровадження ШІ-функцій у WhatsApp.

Минулого місяця Google запропонувала послабити доступ видавців і рекламодавців до своїх інструментів онлайн-реклами, ігноруючи вимогу європейських регуляторів продати частину бізнесу для усунення конфлікту інтересів. Рішення ЄС щодо цієї пропозиції очікується на початку наступного року. Тим часом регулятори також можуть зобов’язати Meta призупинити запуск нових функцій штучного інтелекту у WhatsApp, які, на його думку, можуть блокувати конкурентів.