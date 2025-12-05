БПЛА “Молнія” вдарив по Шевченківському району Харкова

За словами Харківського міського голови Ігоря Терехова, близько 18:00 було зафіксовано влучання безпілотного літального апарата невстановленого типу у Шевченківському району міста. Станом на той момент даних про постраждалих чи руйнування не надходило, тривало з’ясування обставин інциденту.

О 18:11 міський голова уточнив, що йдеться про влучання БПЛА типу «Молнія». Внаслідок удару пошкоджено кілька приватних будинків. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв і постраждалих. Наразі відповідні служби продовжують встановлювати деталі події та фіксувати наслідки атаки.