        БПЛА “Молнія” вдарив по Шевченківському району Харкова

        Віктор Алєксєєв
        5 Грудня 2025 18:23
        Харків, майдан Конституції. Ілюстративне фото / Фото Інфосіті
        За словами Харківського міського голови Ігоря Терехова, близько 18:00 було зафіксовано влучання безпілотного літального апарата невстановленого типу у Шевченківському району міста. Станом на той момент даних про постраждалих чи руйнування не надходило, тривало з’ясування обставин інциденту.

        О 18:11 міський голова уточнив, що йдеться про влучання БПЛА типу «Молнія». Внаслідок удару пошкоджено кілька приватних будинків. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв і постраждалих. Наразі відповідні служби продовжують встановлювати деталі події та фіксувати наслідки атаки.


