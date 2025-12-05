На Полтавщині чоловік підірвав боєприпас біля авто з двома жінками: постраждалі в лікарні

Поліція Полтавщини затримала чоловіка, причетного до вибуху в одному із сіл Кременчуцького району вранці 5 грудня. Внаслідок підриву боєприпасу постраждали дві жінки.

Про це повідомили в ГУНП в Полтавській області.

Вибух пролунав близько 10:00. За попередньою інформацією, місцевий житель підірвав боєприпас біля автомобіля, в якому перебували 48-річна та 31-річна жінки. Постраждалих з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості доставлено до лікарні.

Реклама

Реклама

Після вчинення злочину чоловік залишив місце події, проте невдовзі його затримали в іншому населеному пункті.

На місці події тривають невідкладні слідчі дії. Поліція встановлює обставини інциденту та походження боєприпасу.