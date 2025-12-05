Зруйновані будинки, семеро постраждалих: наслідки ударів російських КАБ та дронів по Донеччині

З 4 по 5 грудня на Донеччині під ударами окупантів перебували 11 населених пунктів: міста Білицьке, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Слов’янськ, селище Олександрівка, села Новобахметьєве, Осикове, Очеретине, Рай-Олександрівка. Постраждали семеро людей.

Про це повідомили в Нацполіції України.

Руйнувань зазнали 65 цивільних об’єктів, зокрема 36 житлових будинків.

Реклама

Реклама

У Костянтинівці росіяни ударом FPV-дрона поранили двох цивільних. Ще двоє людей постраждали в Лимані.

По Слов’янську війська РФ вдарили трьома бомбами КАБ-250 та БпЛА “Молнія-2” – поранено мирного жителя, пошкоджено один багатоповерховий і 29 приватних будинків, п’ять нежитлових приміщень та п’ять цивільних авто.

На околицях Рай-Олександрівки ворог поцілив FPV-дроном по цивільному автомобілю – травмовано двох людей.

Краматорськ атакували чотири безпілотники різного типу – пошкоджено багатоквартирний будинок, магазин, заклад освіти, адмінбудівлю, цивільне авто, критичну інфраструктуру.

Дружківка зазнала 11 ударів, з них чотири – бомбових. Пошкоджено п’ять приватних будинків, цивільне авто, критичну інфраструктуру.

У Новобахметьєвому Олександрівської громади внаслідок влучання БпЛА “Герань 2” пошкоджено ферму.