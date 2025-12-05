Венс анонсував “хорошу новину” щодо досягнення миру в Україні

Віцепрезидент США Джей Ді Венс описав укладення угоди про припинення війни РФ проти України як найбільше розчарування за час перебування на посаді. Але зазначив, що “залишається оптимістом” і бачить “значний прогрес”.

Про це Джей Ді Венс сказав в інтерв’ю NBS News.

“Російсько-українська тема була джерелом постійного роздратування, думаю, для всього Білого дому. Думаю, ми справді думали — і ви чули це від президента мільйон разів — що це буде найпростіша війна для вирішення. Якби ви сказали, що досягти миру на Близькому Сході легше, ніж миру у Східній Європі, я б сказав, що ви божевільні”, — сказав політик.

Реклама

Реклама

Венс додав, що він залишається оптимістом.

“Я думаю, що ми досягли великого прогресу, але ми ще не перетнули фінішну пряму. Думаю, що є надія — має бути хороша новина протягом наступних кількох тижнів у цьому напрямку”, — сказав він.