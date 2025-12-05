G7 та ЄС обговорюють заборону морських послуг для російської нафти замість цінової стелі

Країни «Великої сімки» та Європейський Союз ведуть переговори про заміну чинного обмеження ціни на російську нафту повною забороною морських послуг, щоб скоротити доходи РФ від експорту енергоносіїв, які фінансують війну проти України. Про це повідомляє Reuters із посиланням на шість поінформованих джерел.

За даними агентства, понад третину своєї нафти Росія нині експортує танкерами за участі західних судноплавних і страхових сервісів, переважно в Індію та Китай. Запровадження повної заборони на морські послуги фактично зупинить ці поставки, які здійснюються за допомогою флотів європейських морських держав, зокрема Греції, Кіпру та Мальти.

Решта нафти вивозиться так званим тіньовим або «темним» флотом танкерів, який працює поза західним контролем і стандартами морської безпеки. У разі введення нових обмежень Росії доведеться розширювати цей флот, що вимагатиме додаткових витрат.

Реклама

Реклама

За словами трьох із шести джерел, заборона може увійти до наступного пакету санкцій ЄС, який планується на початок 2026 року. У Брюсселі хочуть узгодити це рішення з ширшою домовленістю в рамках G7, перш ніж офіційно внести його до санкційного пакета.

Ідею активно просувають британські та американські посадовці на технічних зустрічах G7. Водночас остаточна позиція США залежатиме від підходу, який обере адміністрація президента Дональда Трампа на тлі мирних переговорів між Україною та Росією, посередником у яких виступають Сполучені Штати.

Хоча G7 та ЄС майже повністю припинили імпорт російської нафти ще у 2022 році, новий крок стане найближчим до повної заборони будь-яких операцій із російською нафтою та паливом не лише на рівні закупівель, а й транспортування та морських сервісів.

Щоби обійти цінову стелю, встановлену у 2022 році, Росія переорієнтувала значну частину експорту на Азію, використовуючи власні танкери, багато з яких згодом потрапили під санкції. Ці судна, як зазначається, здебільшого старі, з непрозорою структурою власності та без західного страхового покриття.

За оцінками аналітиків, у жовтні 44% російської нафти експортувалися саме підсанкційними танкерами тіньового флоту. Ще 18% перевозили непідсанкційні судна з тієї ж категорії, тоді як 38% транспортували танкери, пов’язані з країнами G7, ЄС та Австралією. Загалом до перевезення нафти з Росії, Ірану та Венесуели залучені понад 1,4 тисячі танкерів, із яких 921 перебуває під санкціями США, Великої Британії або ЄС.