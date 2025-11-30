Зеленський: Україна синхронізувала санкції зі США та вводить нові обмеження проти “Роснєфті”, “Лукойлу” і виробників дронів

Президент Володимир Зеленський повідомив про запровадження Україною двох нових санкційних рішень. Обмеження стосуються російських енергетичних компаній та осіб, причетних до організації атак дронами.

Про це Зеленський заявив у своєму зверненні. Україна синхронізувала санкції зі Сполученими Штатами та запровадила обмеження проти «Роснєфті», її підприємств і компаній групи «Лукойл». За словами президента, ці санкції вже суттєво позбавляють «російську машину війни» фінансування, і цю політику потрібно продовжувати.

Також Україна вводить санкції проти російських осіб, причетних до системного знищення українців дронами. Зеленський наголосив, що Київ працюватиме з партнерами, щоб робити такі санкції фактично спільними та посилювати міжнародний тиск на агресора.

Реклама

Реклама

Президент окреслив і пріоритети санкційної політики до кінця року: подальша синхронізація обмежень із партнерами, підготовка 20-го санкційного пакета ЄС, посилення тиску на тіньовий флот, російське військове виробництво, колаборантів та пропагандистів. За його словами, нові санкційні кроки буде оголошено найближчим часом.