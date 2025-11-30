Daily Mail: У Шотландії українські біженці ризикують опинитися на вулиці після скасування виплат господарям

Daily Mail повідомляє, що українські біженці в Шотландії можуть втратити житло після того, як уряд Великої Британії припинив виплати сім’ям, які їх прихистили. Місцева влада попереджає про можливе зростання кількості звернень по допомогу від людей, що ризикують залишитися без даху над головою.

За даними Daily Mail, у Шотландії проживає близько 28 тисяч українців, переважно жінки й діти, які прибули після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Раніше британський уряд виплачував сім’ям, які приймали українців у межах програми Homes for Ukraine, по 500 фунтів на місяць, пізніше — 350 фунтів.

Уряд лейбористів цього місяця підтвердив, що припиняє виплати, що викликало побоювання: багато господарів можуть попросити українські родини залишити їхнє житло. Шотландські консерватори назвали рішення «жорстоким» і «короткозорим».

Реклама

Реклама

Місцеві ради, які адмініструють програму, занепокоєні можливим різким збільшенням заяв на отримання житла від українців, тоді як система вже працює на межі. Один із шотландських господарів розповів виданню, що отримав листа з питанням, чи планує він виселяти свою гостю після завершення виплат, і зазначив, що інші українські родини можуть опинитися в значно гіршому становищі.

Програми підтримки українців за останні роки також зазнали змін: візи в межах Homes for Ukraine тепер видаються на 18 місяців, а не на три роки, як раніше. Учасники побоюються, що після завершення цього періоду багатьом українським родинам не буде куди подітися, адже повертатися додому небезпечно.

У Конвенції місцевої влади Шотландії заявили, що працюють з урядом Великої Британії, щоб пояснити можливі наслідки припинення виплат для українських родин та навантаження на систему житлової підтримки. Подібні побоювання висловили й шотландські консерватори, критикуючи уряд за ризики зростання бездомності.

В уряді Шотландії наголосили, що наполягають на продовженні фінансування для підтримки українців. Тим часом у Міністерстві житлових питань та місцевого самоврядування Великої Британії заявили, що гостям та їхнім спонсорам заздалегідь повідомили про 18-місячний термін виплат, який, на їхню думку, дав достатньо часу для планування й пошуку альтернативного житла.