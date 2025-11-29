        Суспільство

        У неділю українців очікує туман на заході та невеликий дощ на Закарпатті й півдні

        Віктор Алєксєєв
        29 Листопада 2025 20:59
        читать на русском →
        Перкалаба — напівзакинутий хутір у Верховинському районі Івано-Франківської області, що вважається одним із найбільш віддалених та важкодоступних поселень Українських Карпат / Фото з Facebook Olena Ilchenko
        Перкалаба — напівзакинутий хутір у Верховинському районі Івано-Франківської області, що вважається одним із найбільш віддалених та важкодоступних поселень Українських Карпат / Фото з Facebook Olena Ilchenko

        Укргідрометцентр повідомляє, що в неділю, 30 листопада, в Україні очікується хмарна погода. Невеликий дощ можливий на Закарпатті та Прикарпатті, а вдень також у південних областях; у Карпатах та на Одещині прогнозується помірний дощ. На решті території істотних опадів не передбачається.

        Вночі та вранці туман спостерігатиметься у західних областях, а також у Житомирській і Вінницькій. Вітер східний, 5–10 м/с. Температура вночі становитиме 0–5 градусів тепла, вдень 3–8 градусів; на півдні вночі 4–9 градусів, удень 7–12.

        На території Київщини та у столиці 30 листопада буде хмарно, без істотних опадів. Вітер переважно східний, 5–10 м/с. Температура по області вночі 0–5 градусів тепла, вдень 3–8, у Києві вночі 3–5 градусів тепла, вдень 6–8.

        Реклама
        Реклама


        Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини