У неділю українців очікує туман на заході та невеликий дощ на Закарпатті й півдні

Укргідрометцентр повідомляє, що в неділю, 30 листопада, в Україні очікується хмарна погода. Невеликий дощ можливий на Закарпатті та Прикарпатті, а вдень також у південних областях; у Карпатах та на Одещині прогнозується помірний дощ. На решті території істотних опадів не передбачається.

Вночі та вранці туман спостерігатиметься у західних областях, а також у Житомирській і Вінницькій. Вітер східний, 5–10 м/с. Температура вночі становитиме 0–5 градусів тепла, вдень 3–8 градусів; на півдні вночі 4–9 градусів, удень 7–12.

На території Київщини та у столиці 30 листопада буде хмарно, без істотних опадів. Вітер переважно східний, 5–10 м/с. Температура по області вночі 0–5 градусів тепла, вдень 3–8, у Києві вночі 3–5 градусів тепла, вдень 6–8.

