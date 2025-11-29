Уряд готує нові рішення для стійкості телекомунікацій

Перший віцепрем’єр-міністр Михайло Федоров повідомив про зустріч із президентом Володимиром Зеленським, під час якої обговорили проєкти для підвищення стійкості України.

За його словами, у сфері телекомунікацій зберігаються виклики, пов’язані із забезпеченням зв’язку під час знеструмлень, однак уже досягнуто низки результатів: понад 2,1 млн домівок під’єднані до xPON, покриття 4G двома операторами зросло на 93%, в Україні працює понад 50 тисяч терміналів Starlink, а живлення базових станцій на 100% забезпечене акумуляторами і на 25% генераторами.

В уряді працюють над посиленням енергетичної стійкості телеком-інфраструктури. Планується забезпечити 97% населення стабільним покриттям 4G та перевести 60% фіксованих мереж на xPON, а також підготувати запуск пілотного проєкту 5G.

Реклама

Реклама

Федоров наголосив на важливості доступу до інтернету для всіх українців, зокрема на прифронтових територіях. Він додав, що уряд ухвалив постанову, яка дозволяє місцевій владі та комунальним підприємствам офіційно підтримувати мобільний зв’язок під час знеструмлень. Постанова № 555 уже дала результати — мобільні оператори зможуть звести 100 базових станцій за пришвидшеною процедурою.

Серед інших тем — забезпечення фронту технологіями. Через платформу Brave1 видано понад 700 грантів на суму 2,6 млрд грн, а на ній зареєстровано більш ніж 4 800 розробок дронів, РЕБ, НРК, ракет та інших рішень. Цього року грантову програму оновили, прискоривши видачу коштів і зменшивши бюрократію. Разом із партнерами уряд запускає спільні програми фінансування оборонних стартапів і відкриває для українських компаній доступ до глобального ринку.

Федоров також повідомив про подальший розвиток цифрової держави. Планується розширення сервісів для ветеранів, соцпослуг і можливостей для підприємців. У роботі залишаються антикорупційні цифрові проєкти: е-Акциз, е-Суд та цифровізація грального бізнесу. За п’ять років цифрові послуги зекономили українцям та державі 184 млрд грн, і нові сервіси, за словами віцепрем’єра, мають стати важливим кроком у боротьбі з тіньовими схемами та збільшенні бюджетних надходжень.