Зеленський підписав закон про чіткі стандарти мобільного інтернету в Україні

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон №4670-IX, який запроваджує обов’язкові стандарти якості мобільного інтернету та посилює контроль за роботою операторів. Документ спрямований на забезпечення стабільного та швидкого інтернет-зв’язку по всій Україні, включно з віддаленими громадами.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Закон №4670-IX встановлює чіткі вимоги до якості мобільного інтернету та визначає мінімальні стандарти, яких зобов’язані дотримуватися оператори зв’язку. Документ має на меті забезпечити стабільний доступ до швидкісного інтернету в усіх регіонах країни.

Реклама

Реклама

Однією з ключових новацій є запровадження швидкості як обов’язкового параметра якості послуги. Якщо раніше оператори оперували теоретичними показниками, то відтепер держава визначає мінімальний рівень швидкості, який має бути гарантований абонентам.

Законом також передбачено можливість автоматичного контролю якості через смартфон. Результати спідтестів користувачів автоматично передаватимуться до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій, що дозволить швидше виявляти і усувати проблемні ділянки мережі.

Ще одна важлива зміна — скасування мораторію на перевірки операторів, що, як очікується, має стимулювати активнішу розбудову інфраструктури у сільській місцевості та покращення покриття там, де досі відсутній стійкий зв’язок.

Крім того, закон закріплює можливість роботи національного роумінгу й після завершення війни. Абоненти зможуть і надалі перемикатися між мережами операторів у надзвичайних ситуаціях.