На фронті загинув лідер РДК

На фронті загинув лідер «Російського добровольчого корпусу» (РДК) Денис Капустін (Нікітін). Про це повідомляється в Telegram-каналі підрозділу.

«Сьогодні вночі на Запорізькому напрямку фронту, під час виконання бойового завдання героїчно загинув наш командир — Денис „WhiteRex“ Капустін. За попередніми даними — приліт FPV-дрона. Всі подробиці будуть оприлюднені пізніше — поки встановлюються деталі події», — повідомили в РДК.

В інтерв’ю «Радіо Свобода» Денис Нікітін розповідав, що сам родом з Москви. Разом з батьками не один рік жив у Європі, навчався в Нідерландах і Німеччині.

Реклама

Реклама

У 2014 році приїжджав до Києва на Євромайдан, а після Революції гідності, каже, переконався, що «свобода в повному розумінні слова — це синонім України». Тому в 2017 році вирішив «перебратися туди, де вільніше».

Він розповідав, що вирішив захищати Україну зі зброєю в руках 24 лютого 2022 року. До кінця березня ще був у Києві, допомагав роздавати гуманітарну допомогу, охороняв волонтерів, патрулював вокзал, розносив ліки. Перший його бойовий виїзд був до Миколаєва.