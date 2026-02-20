Зірка “Анатомії Грей” та “Ейфорії” Ерік Дейн помер у 53 роки

Американський актор Ерік Дейн, відомий ролями у серіалах «Анатомія Грей» та «Ейфорія», помер у віці 53 років. Про це з посиланням на його публіциста повідомляє CNN.

У заяві родини зазначається, що Дейн помер у четвер після боротьби з аміотрофічним латеральним склерозом (БАС), відомим також як хвороба Лу Геріга. Останні дні він провів у колі близьких друзів, дружини та двох доньок — Біллі та Джорджії.

Ерік Дейн у ролі Метью Раматі в серіалі «Блискучі уми» минулого року / Фото: Піф Вейман/NBC

Про свій діагноз актор повідомив у 2025 році. Після цього, як йдеться у заяві, він став активним прихильником підвищення обізнаності про хворобу та підтримки досліджень.

Дейн розпочав кар’єру на початку 1990-х років, з’являвся у серіалах «Диво-роки» та «Розанна», а згодом зіграв Джейсона Діна у «Усі жінки — відьми». Найбільшу популярність йому принесла роль доктора Марка Слоуна у «Анатомії Грей», де він знімався з третього по дев’ятий сезони та повертався у 2021 році.

Також актор знімався у фільмах «Люди Ікс: Остання битва», «Марлі та я» та «Бурлеск». У 2019 році він приєднався до серіалу «Ейфорія», де виконував роль Кела Джейкобса.

Дейн залишався активним майже до останнього часу та восени з’явився в епізоді «Блискучі уми», де зіграв пожежника з БАС. У публічних виступах він наголошував, що прагне більше часу проводити з родиною та підтримувати дослідження нейродегенеративних захворювань.

У заяві HBO зазначили, що мережа глибоко засмучена смертю актора. Організація I AM ALS назвала його «палким захисником» і «справжнім чемпіоном у русі за подолання БАС».

Ерік Дейн виховував двох доньок разом із акторкою Ребеккою Гейгарт.