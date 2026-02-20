Ракетний удар по Харкову: у Слобідському районі вибиті вікна та згоріли авто

        Події

        Сергій Бордовський
        20 Лютого 2026 07:00
        Ілюстративне фото з відкритих джерел
        Вранці 20 лютого російські війська завдали ракетного удару по Слобідському району Харкова. Про наслідки повідомили міський голова Ігор Терехов та начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

        Як повідомив у Telegram Ігор Терехов, зафіксовано ворожий ракетний удар по Слобідському району, наслідки уточнюються. Згодом він зазначив, що за інформацією міського Ситуаційного центру внаслідок удару вибиті вікна у кількох багатоповерхівках, даних про постраждалих наразі не надходило, усі комунальні служби включилися у роботу з ліквідації наслідків.

        За попередньою інформацією, яку оприлюднив Олег Синєгубов, унаслідок обстрілу спалахнули два автомобілі. Інформація про постраждалих не надходила, деталі з’ясовуються.

