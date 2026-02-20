Ракетний удар по Харкову: у Слобідському районі вибиті вікна та згоріли авто

Вранці 20 лютого російські війська завдали ракетного удару по Слобідському району Харкова. Про наслідки повідомили міський голова Ігор Терехов та начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Як повідомив у Telegram Ігор Терехов, зафіксовано ворожий ракетний удар по Слобідському району, наслідки уточнюються. Згодом він зазначив, що за інформацією міського Ситуаційного центру внаслідок удару вибиті вікна у кількох багатоповерхівках, даних про постраждалих наразі не надходило, усі комунальні служби включилися у роботу з ліквідації наслідків.

За попередньою інформацією, яку оприлюднив Олег Синєгубов, унаслідок обстрілу спалахнули два автомобілі. Інформація про постраждалих не надходила, деталі з’ясовуються.

