        Суспільство

        Морози не відступають: у прогнозі на суботу до мінус 20 вночі та ожеледиця

        Галина Шподарева
        20 Лютого 2026 22:28
        читать на русском →
        Зимовий Київ / Фото: УНІАН
        Зимовий Київ / Фото: УНІАН

        У суботу, 21 лютого, в Україні очікується мінлива хмарність без істотних опадів, однак у частині регіонів можливий сніг. Температура вночі подекуди знизиться до 20 градусів морозу.

        Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі. Завтра по території України переважно без опадів, лише на сході та південному сході країни вночі очікується сніг.

        У північній частині вночі та вранці місцями туман. На дорогах країни, крім південного сходу, подекуди ожеледиця.

        Реклама
        Реклама

        Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, на півдні країни — північно-східний, 7-12 м/с.

        Температура вночі становитиме -18…-13 °C, на півночі місцями до -20 °C. Вдень -9…-2 °C. На Закарпатті, півдні та південному сході вночі -11…-5 °C, вдень від -2 °C до +3 °C. У Криму вночі близько 0 °C, вдень +3…+8 °C.

        Погодна мапа України на 21 лютого / Фото: Укргідрометцентр

        Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

        Хочете завжди бути в курсі головних подій в Україні — підписуйтесь на наш
        Telegram-канал
        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини