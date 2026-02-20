Морози не відступають: у прогнозі на суботу до мінус 20 вночі та ожеледиця

У суботу, 21 лютого, в Україні очікується мінлива хмарність без істотних опадів, однак у частині регіонів можливий сніг. Температура вночі подекуди знизиться до 20 градусів морозу.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі. Завтра по території України переважно без опадів, лише на сході та південному сході країни вночі очікується сніг.

У північній частині вночі та вранці місцями туман. На дорогах країни, крім південного сходу, подекуди ожеледиця.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, на півдні країни — північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі становитиме -18…-13 °C, на півночі місцями до -20 °C. Вдень -9…-2 °C. На Закарпатті, півдні та південному сході вночі -11…-5 °C, вдень від -2 °C до +3 °C. У Криму вночі близько 0 °C, вдень +3…+8 °C.