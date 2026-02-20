Історія макаки Панча набирає обертів: у зоопарку пояснили відео з нападками на малюка

Зоопарк міста Ітікава в Японії відреагував на вірусне відео, на якому дитинча макаки Панч зазнає агресії з боку дорослої мавпи. У заяві заклад закликав не жаліти тварину, а підтримати її зусилля налагодити контакт зі зграєю.

Про це пише USA Today.

Дитинча макаки Панч, яке проживає у зоопарку міста Ітікава, раніше стало вірусним через відео, на якому він тягне по вольєру плюшевого орангутана. Як зазначається на сайті зоопарку, мати покинула його одразу після народження, і його виростили працівники закладу. Плюшеву іграшку Панчу дали, щоб допомогти впоратися із самотністю.

Реклама

Реклама

19 лютого було опубліковано нове відео, на якому до Панча підходить більша мавпа, тягне його по землі по колу, після чого дитинча тікає в кут вольєра та притискається до свого плюшевого орангутана. Під час інциденту обидві мавпи кричать, а від глядачів чути зойки.

20 лютого зоопарк оприлюднив заяву, в якій пояснив обставини події. За інформацією закладу, перед записом відео Панч намагався спілкуватися з іншим дитинчам у вольєрі, але його відштовхнули. Після цього до нього підійшла доросла мавпа, ймовірно мати того дитинчати, і могла вирішити, що її малюка дратує Панч.

“Хоча Панча сварять, він демонструє стійкість і психологічну силу. Коли ви спостерігаєте ці дисциплінарні дії з боку інших членів зграї щодо Панча, коли він намагається з ними спілкуватися, ми хотіли б, щоб ви підтримували зусилля Панча, а не жаліли його”, — йдеться в заяві зоопарку.

Панч народився 26 липня 2025 року. У нещодавніх оновленнях у соцмережах зоопарк повідомив, що він поступово навчається жити у зграї: його доглядають, він грайливо взаємодіє з іншими, його можуть сварити, і щодня він набуває нового досвіду.