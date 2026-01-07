Нідерланди заборонили утримання шотландських висловухих і безшерстих котів

У Нідерландах заборонили утримання, розведення та продаж котів із загнутими вухами та безшерстих порід. Рішення ухвалили з міркувань захисту добробуту тварин.

Як повідомляє Союз європейських ветеринарних практиків (UEVP), із 1 січня 2026 року в країні заборонено утримувати котів породи шотландська висловуха, а також безшерстих котів, зокрема сфінксів. Під заборону також потрапляють розведення, купівля, продаж і участь таких тварин у виставках.

Рішення пояснюють тим, що шотландські висловухі коти мають генетичні мутації, які спричиняють серйозні проблеми з хрящами та суглобами, а безшерсті коти схильні до порушень терморегуляції та захворювань шкіри.

Реклама

Реклама

Водночас коти, народжені до 1 січня 2026 року та зареєстровані з мікрочипом, можуть залишатися у власників до кінця життя. Власникам тварин, які порушать заборону, загрожують штрафи. Дані щодо контролю та санкцій уточнюються.