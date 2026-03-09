Президент Польщі: наших фермерів знову треба захищати від України

Польських фермерів знову треба захищати від України. Принаймні на цьому наголосив президент Кароль Навроцький, коли підписував 10 законів, зокрема один, що забороняє продаж польської землі іноземцям, повідомляє Польське Радіо.

Лідер держави пояснив, що підписаний закон має на меті захистити польське сільське господарство:

«Закон заборонить на 10 наступних років продавати землю іноземцям. Польське село сьогодні під загрозою серйозних викликів. З одного боку відчуває удар від умови з Меркосур. З іншого боку – неконтрольоване надходження товарів з України».

Президент Кароль Навроцький просуває цілий пакет політики «захисту польського села». У ньому, зокрема, передбачено нові правила, покликані захистити фермерів від конфліктів із новими мешканцями сільської місцевості.

Законодавчі зміни мають обмежити скарги людей, що переїжджають із міст у села і незадоволені запахами гною та шумом сільськогосподарської техніки.