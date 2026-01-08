Французькі фермери привезли трактори до центру Парижа

Французькі фермери в четвер заблокували низку локацій у Парижі, протестуючи проти масштабної торговельної угоди, яку Європейський Союз готується підписати з південноамериканським блоком Mercosur, а також через низку внутрішніх проблем агросектору.

Акцію організувала профспілка Coordination Rurale. Її учасники побоюються, що угода призведе до напливу дешевого продовольства з Південної Америки та вдарить по французьких виробниках. Крім того, фермери критикують дії влади щодо боротьби з інфекційним захворюванням худоби. «Ми відчуваємо образу і розпач. Нас покинули — як і у випадку з Меркосур», — сказав Reuters заступник голови профспілки у департаменті В’єнн Стефан Пеллетьє.

Протести відбулися за кілька днів після того, як Європейська комісія запропонувала прискорити доступ фермерів до 45 млрд євро фінансування ЄС і погодилася знизити мита на деякі добрива — кроки, покликані заручитися підтримкою країн, що вагаються щодо угоди з Меркосур.

Реклама

Реклама

Торговельний договір підтримують Німеччина та Іспанія; Італія, за даними ЗМІ, схиляється до підтримки. Це означає, що угода може набрати необхідну кількість голосів навіть без схвалення Франції. Голосування очікується в п’ятницю.

Окремо фермери вимагають припинити масовий забій корів через спалахи вузликової дерматиту, вважаючи ці заходи надмірними, і наполягають на вакцинації як альтернативі. Десятки тракторів вишикувалися на набережній Сени під Ейфелевою вежою, а також перекрили під’їзди до центру міста з боку кільцевої дороги Періферік, зокрема біля Порт-д’Отей. Попри сувору заборону поліції, протестувальникам вдалося дістатися центру столиці.