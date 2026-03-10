На Одещині іноземці продавали фальшиві $100 за 30% від номіналу — поліція

В Одеській області правоохоронці викрили двох іноземців, які налагодили канал постачання підроблених 100-доларових купюр із-за кордону. Підробку вони продавали за 30% від номіналу.

Про це повідомили в Національній поліції.

Фальшиві $100 із-за кордону: на Одещині викрили канал збуту підробленої валюти / Фото: Нацполіція

За даними правоохоронців, двоє іноземців, проживаючи в Одесі, організували канал постачання підроблених купюр номіналом 100 доларів із-за кордону. Оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області разом із детективами територіального управління БЕБ задокументували факти збуту фальшивих грошей.

Підозрювані продавали підроблену валюту за 30% від її номіналу.

У лютому 2025 року правоохоронці затримали фігурантів під час продажу 10 тисяч доларів. За результатами експертних досліджень встановлено, що вилучені купюри є високоякісними підробками, які візуально майже неможливо відрізнити від справжніх.

Експерти також встановили факт підроблення захисних елементів і використання відповідного методу друку.

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури чоловікам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України — виготовлення та збут підроблених грошей. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 1,7 млн грн та 2,6 млн грн. Досудове розслідування триває.