На Закарпатті натовп напав на представників ТЦК та розбив службовий автомобіль

У селі в Ужгородському районі стався конфлікт між місцевими жителями ромської громади та представниками територіального центру комплектування під час спроби мобілізації чоловіка. Унаслідок сутички пошкоджено службовий автомобіль військових.

Про інцидент повідомив журналіст Віталій Глагола.

За його словами, під час спроби мобілізації одного з чоловіків у населеному пункті в Ужгородському районі натовп почав нападати на представників ТЦК із палицями.

На відео, яке оприлюднив журналіст, видно, як люди пошкоджують службовий автомобіль. Йдеться про білий мікроавтобус Volkswagen, у якого розбили лобове скло та вибили бокові вікна з боку водія і пасажира.

Також під час сутички, за словами Глаголи, нападники намагалися витягнути одного з представників ТЦК.

Поліції вдалося заспокоїти учасників конфлікту на місці. За інформацією представників ТЦК, конфлікт із місцевими жителями наразі вичерпано.