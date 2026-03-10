        Техно

        Роботу застосунку “Резерв+” відновлено після масштабного збою — Міноборони

        Сергій Бордовський
        10 Березня 2026 18:37
        Застосунок "Резерв+" / Фото: Міноборони
        Роботу застосунку «Резерв+» відновлено після технічного збою. У Міноборони повідомили, що сервіс знову працює у штатному режимі.

        Як повідомила представниця цифрового напрямку Міністерства оборони, наразі роботу застосунку «Резерв+» повністю відновлено.

        За її словами, команда усунула технічну проблему, яка могла впливати на роботу сервісу раніше. Тепер застосунок працює у штатному режимі.

        Нагадаємо, 10 березня у застосунку «Резерв+» стався масштабний технічний збій. Через це користувачі не могли увійти до сервісу.

        Проблеми почалися у другій половині дня.


