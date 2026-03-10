Роботу застосунку “Резерв+” відновлено після масштабного збою — Міноборони

Роботу застосунку «Резерв+» відновлено після технічного збою. У Міноборони повідомили, що сервіс знову працює у штатному режимі.

Як повідомила представниця цифрового напрямку Міністерства оборони, наразі роботу застосунку «Резерв+» повністю відновлено.

За її словами, команда усунула технічну проблему, яка могла впливати на роботу сервісу раніше. Тепер застосунок працює у штатному режимі.

Нагадаємо, 10 березня у застосунку «Резерв+» стався масштабний технічний збій. Через це користувачі не могли увійти до сервісу.

Проблеми почалися у другій половині дня.