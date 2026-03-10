Розвідка здобула секретні документи про втрати російської армії

Українська розвідка здобула документи щодо російської оцінки власних втрат на війні проти України. У закритих доповідях російська сторона оцінює їх у понад 1 мільйон 315 тисяч убитих і важко поранених.

Як повідомив Володимир Зеленський, він заслухав доповідь керівника Головного управління розвідки Олега Іващенка.

За словами президента, українська розвідка отримала важливі документи щодо російської оцінки втрат на полі бою. Зокрема, зафіксовано зміну співвідношення втрат: зі 100% втрат 62% становлять убиті та 38% — поранені.

У закритих офіційних доповідях російська сторона оцінює свої втрати в 1 мільйон 315 тисяч убитих і важко поранених. Українська сторона має підстави вважати, що ці дані є заниженими.

Президент також повідомив, що під час доповіді розвідки аналізувалися наміри російського керівництва скористатися ситуацією навколо Ірану та можливим затягуванням американської військової операції.

За словами Зеленського, Росія розраховує посилити ризики тривалої війни на Близькому Сході та в регіоні Перської затоки, щоб послабити міжнародний тиск через війну проти України, вийти з-під санкцій партнерів і отримати додаткові ресурси завдяки коливанням цін на нафту і газ.

За даними розвідки, російська сторона також має намір просувати питання повного скасування санкцій щодо енергетичного сектору. Україна визначає заходи протидії та планує інформувати партнерів.

Крім того, ГУР здобуло оновлені дані щодо співпраці між Росією та Північною Кореєю. Президент подякував українській воєнній розвідці за ефективну роботу.