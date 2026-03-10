СБУ затримала ексдепутата від ОПЗЖ, якого підозрюють у купівлі обладнання в Росії на понад 1 млн євро

Служба безпеки України затримала на Київщині колишнього депутата від забороненої партії ОПЗЖ, якого підозрюють у пособництві державі-агресору. За даними слідства, він продовжував бізнес-операції з Росією та сприяв наповненню її бюджету.

Про це повідомили в СБУ.

Підозрюваного затримали в його офісі під Києвом. Як встановили правоохоронці, колишній представник проросійської політичної сили є власником промислового комбінату, розташованого на тимчасово окупованій території сходу України.

“Підприємство з виробництва картонно-паперової тари зареєстроване у Києві, має виробничі потужності на Луганщині та філії у Дніпропетровській і Київській областях. 99,5% акцій компанії належать кіпрській фірмі, а її бенефіціар — громадянин України — незмінно очолює підприємство з моменту заснування у 1994 році”, — уточнили в Офісі генпрокурора.

За матеріалами справи, у 2022 році підприємець перереєстрував фірму відповідно до російського законодавства. Крім того, підозрюваний проігнорував заборону на підприємницьку діяльність із Росією та закуповував у країни-агресора обладнання для свого виробництва.

Після початку повномасштабної війни він придбав технологічне устаткування в російської компанії з Набережних Челнів на суму понад 1 млн євро. Щоб приховати торгівельні зв’язки з російською стороною, замовником обладнання в документах вказали афілійовану білоруську компанію. У результаті такої схеми російське обладнання було доставлене на підприємство підозрюваного, а кошти за нього перераховані до РФ.

За даними слідства, податки та інші платежі з цієї угоди надійшли до бюджету Росії, фактично фінансуючи війну проти України.

Під час обшуків в офісі затриманого вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, печатки та документи, які можуть свідчити про незаконну діяльність.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України — пособництво державі-агресору. Підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.