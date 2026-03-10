Десятеро людей зазнали поранень внаслідок удару по Дніпру: пошкоджено будинки та банк

У ніч на 10 березня росіяни атакували Дніпро безпілотниками. Пошкоджено багатоповерхівку та банк, постраждали десятеро людей.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Дніпрі внаслідок нічної атаки пошкоджено адмінбудівлю, багатоповерхівки та автівка. Десятеро постраждалих, 29-річній жінці знадобилася госпіталізація. Також серед постраждалих 12-річний хлопчик.

Також у Сурсько-Литовській громаді Дніпровського району пошкоджено приватний будинок. У Новоолександрівській громаді спалахнула пожежа.

На Нікопольщині під ударом перебували Нікополь, Марганецька і Покровська громади. Пошкоджені адмінбудівля, близько десяти приватних та багатоквартирних будинків.

У Миколаївській громаді Синельниківського району обстрілом пошкоджено автобус.