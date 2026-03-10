        Події

        Десятеро людей зазнали поранень внаслідок удару по Дніпру: пошкоджено будинки та банк

        Галина Шподарева
        10 Березня 2026 07:55
        читать на русском →
        Рятувальники на місці атаки на Дніпро 10 березня / Фото: Дніпропетровська ОВА
        Рятувальники на місці атаки на Дніпро 10 березня / Фото: Дніпропетровська ОВА

        У ніч на 10 березня росіяни атакували Дніпро безпілотниками. Пошкоджено багатоповерхівку та банк, постраждали десятеро людей.

        Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

        У Дніпрі внаслідок нічної атаки пошкоджено адмінбудівлю, багатоповерхівки та автівка. Десятеро постраждалих, 29-річній жінці знадобилася госпіталізація. Також серед постраждалих 12-річний хлопчик.

        Реклама
        Реклама

        Також у Сурсько-Литовській громаді Дніпровського району пошкоджено приватний будинок. У Новоолександрівській громаді спалахнула пожежа.

        На Нікопольщині під ударом перебували Нікополь, Марганецька і Покровська громади. Пошкоджені адмінбудівля, близько десяти приватних та багатоквартирних будинків.

        У Миколаївській громаді Синельниківського району обстрілом пошкоджено автобус.

        Наслідки атаки на Дніпро 10 березня / Фото: Дніпропетровська ОВА

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини