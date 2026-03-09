У застосунку “Резерв+” з’явилася можливість запису до ТЦК

Військовозобов’язані, призовники та резервісти тепер можуть планувати візит до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки через мобільний застосунок «Резерв+». Про це повідомило Міністерство оборони України.

Як зазначають у відомстві, електронна черга дає змогу обрати зручну дату та час візиту до ТЦК та СП у кілька кліків у смартфоні, а також уникнути очікування в чергах.

Користувачі можуть бачити свій номер у черзі, обрану послугу та статус запису, скасувати запис або залишити відгук. Крім того, застосунок надсилатиме нагадування про запланований візит у вигляді push-сповіщень.

У Міноборони зазначили, що сервіс також допоможе працівникам ТЦК та СП краще планувати роботу. Усі записи формуються в єдиному списку, що має зменшити черги та зробити обслуговування більш організованим і прозорим.

Запис через застосунок «Резерв+», за даними міністерства, має таку ж юридичну силу, як і запис через сайт електронної черги.