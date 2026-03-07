У Дніпрі чоловік поранив ножем військовослужбовця ТЦК

У Дніпрі поліцейські повідомили про підозру чоловікові, який поранив ножем військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області.

Подія сталася 6 березня близько 16:50 на вулиці Яхненківській. Під час виконання службових завдань представники ТЦК та СП зупинили двох чоловіків для перевірки військово-облікових документів.

Під час спілкування 58-річний місцевий житель раптово дістав ніж та вдарив ним у стегно 24-річного військовослужбовця. Потерпілого доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

Правоохоронці затримали нападника на місці події у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час огляду території поліцейські вилучили предмет, ймовірно використаний як знаряддя злочину — ніж.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 350 Кримінального кодексу України — погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок. Досудове розслідування триває.