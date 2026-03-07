Зеленський обговорив із Макроном домовленості щодо 90 млрд євро

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої сторони обговорили питання безпеки України та Європи. Про це Зеленський повідомив у соцмережі.

За словами президента, під час розмови йшлося про ситуацію в Україні та ключові потреби оборони. Зеленський також поінформував французького лідера про наслідки російського масованого удару цієї ночі та події на фронті.

Зеленський зазначив, що українські військові досягли відчутних результатів за цю зиму та втримали всі ключові напрямки оборони.

Окремо сторони обговорили необхідність реалізації спільних європейських домовленостей щодо 90 млрд євро підтримки для України на найближчі два роки, а також ухвалення нового санкційного пакета проти Росії.

Під час розмови президенти також торкнулися ситуації на Близькому Сході та в регіоні Затоки, зокрема подій навколо Ірану. Макрон підтримав роботу України для посилення безпеки в регіоні та відзначив досвід України у протидії дронам типу «шахед».

Зеленський додав, що Україна та Франція готуються до спільних форматів дипломатичної роботи найближчими тижнями.