Підрозділи ГУР зупинили наступ російських військ на Запоріжжя

Підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з Силами оборони зупинили наступ російських військ на Запорізькому напрямку у своїй смузі відповідальності. Про це повідомили у ГУР.

За інформацією розвідки, протягом трьох місяців воїни «Спецпідрозділу Тимура» реалізовують комплексну оборонну операцію на цьому напрямку. Основною метою операції є зрив наступальних планів противника та недопущення його просування до обласного центру.

Під час активних бойових дій спецпризначенці ГУР ліквідували понад 300 російських військових убитими та пораненими, а ще 39 окупантів були взяті в полон.

Реклама

Реклама

Також українські розвідники завдають ударів дронами та артилерією по логістичних об’єктах противника. У ГУР зазначили, що через нестачу забезпечення російські війська дедалі частіше відмовляються від штурмових дій на цьому напрямку.

За даними розвідки, дії українських спецпризначенців дозволили стабілізувати оборону на вигідних для Сил оборони рубежах та убезпечити місто Запоріжжя.

В операції беруть участь підрозділи Химера, РДК, Братство, Аратта, Сибірський батальйон, Стугна, First Line, 1514, Paragon, БДК, Вартові темряви, Raven group, Art Division та 6-й загін спеціальних дій, що входять до складу «Спецпідрозділу Тимура» ГУР МО України.