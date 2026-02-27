Масований обстріл Запорізького району: поранено чотирьох людей, серед них підліток

У ніч на 27 лютого російські війська здійснили масований обстріл безпілотниками одного з населених пунктів у Запорізькому районі. Унаслідок атаки травмовано чотирьох людей, серед постраждалих підліток.

Про це повідомили в ДСНС України.

Унаслідок ударів за декількома адресами сталося загоряння двох житлових будинків, господарчої споруди, легкового автомобіля та газопроводу низького тиску.

Крім цього, вибуховою хвилею та уламками частково пошкоджені житлові будинки.

Пожежі ліквідовано. Психологи ДСНС надали допомогу вісьмом людям.