OpenAI ліквідувала мережу акаунтів, які генерували російський пропагандистський контент за допомогою ChatGPT

Компанія OpenAI опублікувала оновлений звіт «Боротьба зі зловмисним використанням наших моделей» за лютий 2026 року, у якому розкрила нові випадки зловживання її моделями штучного інтелекту. Серед викритих операцій — діяльність російської медіамережі «Рибарь» (Rybar), яку виявили під час операції під назвою «Fish Food».

У документі OpenAI повідомляє, що заблокувала низку акаунтів ChatGPT, пов’язаних із мережею «Рибарь» у Telegram та X. За даними компанії, щонайменше частина цих акаунтів, імовірно, походила з Росії. Мережа генерувала контент, який публікувався як через офіційні акаунти «Рибарь», так і через інші профілі, що не декларували зв’язок із цією структурою.

OpenAI зазначає, що основною активністю в межах операції «Fish Food» було створення дописів для соцмереж різними мовами — зокрема російською, англійською та іспанською. Частину з них публікували брендові акаунти «Рибарь», інші — мережа сторонніх профілів. В одному випадку за допомогою одного запиту було згенеровано одразу сім твітів, шість із яких згодом з’явилися в X з різних акаунтів.

У звіті також ідеться, що один із користувачів просив допомоги у підготовці комерційних планів від імені «Рибарь» для кампаній впливу в Африці. Йшлося, зокрема, про запуск мереж акаунтів у X і Telegram, створення двомовного сайту «розслідувальної журналістики», організацію платних публікацій у франкомовних медіа та формування мережі підсилювачів. В одному з проєктів згадувався річний бюджет до 600 тисяч доларів.

OpenAI підкреслює, що контент, згенерований у межах цієї операції, відповідав типовим наративам російських прихованих інформаційних кампаній: він прославляв Росію та її союзників, критикував Україну і звинувачував західні країни у втручанні.

Згідно зі звітом, мережа «Рибарь» має значну аудиторію — лише її основний російськомовний Telegram-канал налічує близько 1,4 млн підписників. Водночас OpenAI не зафіксувала ознак того, що створений у межах цієї операції контент був підхоплений провідними медіа.

У компанії наголосили, що продовжують відстежувати та блокувати зловживання своїми інструментами, а також співпрацювати з галуззю для протидії впливовим і шахрайським кампаніям.