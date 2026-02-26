1,4 млрд грн на укриття для літаків: підозру отримали командувач логістики ПС ЗСУ та керівник СБУ Житомирщини

Командувачу логістики Командування Повітряних Сил ЗСУ та начальнику Управління СБУ у Житомирській області повідомлено про підозру у справі щодо розкрадання бюджетних коштів, виділених на будівництво захисних конструкцій для ЗСУ. Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

За даними слідства, посадовцям інкриміновано перевищення військовою службовою особою влади та службових повноважень, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, а також пропозицію та надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 5 ст. 426-1, ч. 3 ст. 369 КК України).

Йдеться про 1,4 млрд грн, виділених на будівництво збірно-розбірних укриттів для літаків. Після перевірок, які встановили невідповідність конструкцій вимогам інженерного захисту, посадовці, за версією слідства, намагалися «вирішити питання» — запропонували та надали 13,8 млн грн (1% від загальної суми договорів) за невтручання військової контррозвідки СБУ та залучення «лояльних» приватних аудиторів для підготовки формальних позитивних висновків щодо якості робіт.

Реклама

Реклама

За словами генпрокурора, особливий цинізм ситуації полягає в тому, що фігуранти за своїми повноваженнями мали б запобігати таким злочинам. Окремо зазначається роль начальника УСБУ в Житомирській області, який, за даними слідства, особисто залучив одного зі своїх довірених підрядників до будівництва.

У зафіксованих слідством розмовах посадовці демонстрували готовність формально закрити роботи незалежно від фактичного результату — за наявності підписаних документів і позитивного аудиторського висновку. Один із учасників, за даними слідства, ставив під сумнів важливість фактичного виконання робіт, інший запевняв, що «упродовж тижня питання закривається» і «далі тут все дуже просто».

За інформацією прокуратури, схема була запущена ще до початку будівництва — авансові платежі за договорами становили до 70% від загальної суми фінансування.

Розслідування триває. Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів підозрюваним.