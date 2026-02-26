США використовують угоду щодо ЛУКОЙЛу як важіль тиску в переговорах по Україні

США сповільнили процес продажу міжнародних активів російської нафтової компанії ЛУКОЙЛ, щоб посилити тиск на Москву в межах мирних переговорів щодо України. Про це повідомляє Reuters із посиланням на чотири джерела, обізнані з перебігом обговорень.

За даними агентства, Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) продовжить дедлайн для укладення угод із 28 лютого до 1 квітня. Відповідний документ переглянуло Reuters.

Упродовж останніх тижнів представники США, Росії та України проводили переговори в Женеві, Абу-Дабі та Маямі, однак прориву досягнуто не було. Обговорення включали питання санкцій проти найбільшої російської нафтової компанії Роснефть, а також проти другої за величиною — ЛУКОЙЛу.

Реклама

Реклама

OFAC уже тричі продовжував терміни для потенційних покупців активів ЛУКОЙЛу, вартість яких оцінюється у $22 млрд, після запровадження санкцій проти двох компаній у жовтні. За словами одного з американських чиновників, продовження строку має на меті «сприяти поточним переговорам із ЛУКОЙЛом і досягти угоди, яка підтримує зусилля президента Дональда Трампа позбавити Росію доходів для фінансування війни та досягти миру».

За умовами можливих угод ЛУКОЙЛ не повинен отримати авансових виплат, а всі кошти від продажу мають бути розміщені на рахунку, де вони будуть заморожені та підпадатимуть під юрисдикцію США.

Активи ЛУКОЙЛу включають нафтові родовища, нафтопереробні заводи та мережі АЗС від Іраку до Фінляндії. Продажем зацікавилися понад десяток претендентів, зокрема американська ExxonMobil, інвестиційна компанія Carlyle Group, саудівська Midad Energy, а також інші інвестори.

Процес продажу активів ЛУКОЙЛу раніше курував OFAC, однак нещодавно його винесли на рівень Білого дому, Міністерства фінансів і Держдепартаменту США. За даними джерел, до переговорів більш безпосередньо долучився міністр фінансів Скотт Бессент.

Reuters зазначає, що угода щодо активів може бути завершена незалежно від мирного врегулювання. Водночас раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що російський представник Кирило Дмитрієв пропонував адміністрації Трампа економічну угоду вартістю $12 трлн, яка включала активи ЛУКОЙЛу, що може ускладнити процес продажу.

Білий дім, Держдепартамент, Мінфін США та ЛУКОЙЛ не відповіли на запити агентства щодо коментарів.