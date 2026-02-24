        Політика

        Зеленський прокоментував інформацію про “фасттрек” завершення війни до 4 липня

        Сергій Бордовський
        24 Лютого 2026 21:27
        Володимир Зеленський під час спілкування з медіа за підсумками саміту Україна – країни Північної Європи та Балтії / Скріншот
        Володимир Зеленський під час спілкування з медіа за підсумками саміту Україна – країни Північної Європи та Балтії / Скріншот

        Президент Володимир Зеленський заявив, що не має інформації про намір президента США Дональда Трампа завершити війну до 4 липня, однак Україна підтримує якнайшвидше припинення бойових дій. Про це він сказав у відповідь на запитання журналіста під час спілкування з медіа за підсумками саміту Україна – країни Північної Європи та Балтії.

        За словами глави держави, для нього інформація про можливі дедлайни є новою. Водночас під час перемовин в Абу-Дабі та Швейцарії сторони України і США піднімали питання про бажання Сполучених Штатів закінчити війну якнайшвидше.

        Зеленський наголосив, що Україна завжди підтримувала швидкий формат завершення війни та виступає за фасттрек у цьому питанні. Водночас він підкреслив, що мова не йде про прискорення процесу шляхом відмови від частини українських територій.

